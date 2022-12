Progettò la famosa Loggia mai compiuta, è scomparso Arata Isozaki

Il celebre architetto Arata Isozaki è morto all'età di novantun anni. Di nazionalità giapponese, i suoi lavori hanno cambiato la skyline di tante città in giro per il mondo nel corso del Novecento. È stato anche teorico, urbanista e progettista.

Il suo nome, per quanto riguarda la Toscana, sarà sempre legato al progetto dell'omonima Loggia per l'uscita degli Uffizi. La Loggia Isozaki è stata per anni al centro del dibattito: alla fine degli anni Novanta vinse un concorso internazionale per realizzare una struttura all'uscita del celebre museo di Firenze, ma non si è mai passati al progetto esecutivo. Negli ultimi giorni è arrivato un altro niet da parte del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi.