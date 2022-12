Se n'è andato Nello Fiorentini, storico giornalaio di Peccioli

Lionello Fiorentini, scomparso la vigilia di Natale, era per tutti i pecciolesi Nello. E il suo negozio, che ha cambiato nel tempo tre locali ma sempre con “vista” sul campanile del Bellincioni in Corso Giacomo Matteotti, era molto più di un'edicola e cartolibreria. Era un luogo di ritrovo dove comprare libri e giornali era praticamente un rito. Un lavoro che Nello aveva iniziato a fare fin da bambino.



Nato a Peccioli 87 anni fa, Nello era cresciuto nella latteria di babbo Oscar. Un'attività alla quale, lentamente, si aggiunse anche la vendita dei gelati e altri prodotti che lo trasformarono in una sorta di bar. Nello, però, iniziò presto a uscire da quel negozio e, sempre insieme a babbo Oscar, sotto il loggiato di piazza del Popolo, in un chioschetto di legno iniziò a vendere i giornali. Non che ce ne fossero molti in quei primi anni Cinquanta e per Nello, a 11 anni, quel lavoro nacque quasi come un gioco.



Carattere mite, mente acuta e innata capacità di stare al pubblico. Nello Fiorentini aprì presto la sua attività in Corso Matteotti, in un fondo un po' più lontano dalla Torre del Bellincioni rispetto al negozio gestito, oggi, dai figli gemelli Manrico e Oscar. Figli che nel 2000, quando Nello è andato in pensione, hanno rilevato l'attività. Mentre un terzo figlio, Giorgio, vive e lavora a Firenze.



Il negozio diventa un riferimento anche per tutte le famiglie che vogliono ordinare, ogni inizio di anno scolastico, libri, astucci, penne e diari per i propri figli. Al fianco di Nello, ovviamente, c'è sempre la moglie Meri Bernardeschi. Fondamentale anche gestione quotidiana della famiglia.



La rivendita diventa un vero e proprio luogo di confronto e discussione, a volte anche molto acceso, per tanti pecciolesi. I locali del negozio sono sempre più spaziosi e ci sono almeno 7-8 persone a quasi tutte le ore del giorno, e a volte anche della sera, a parlare di sport, politica e cultura. Comprare giornali e libri diventa un rito e Nello, con il suo modo di essere, sa fare sempre da indiscreto e perfetto “padrone di casa”.



Per questo la sua scomparsa è un pezzo di comunità che se ne va per sempre. E l'amministrazione comunale, a nome di tutti i pecciolesi, vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Nello.

Fonte: Comune di Peccioli