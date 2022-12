Nuovo teatro di Montespertoli, il progetto affidato a Cristiano Bianchi

Si è chiuso ieri il Concorso di Progettazione del nuovo Teatro Civico di Montespertoli. Il concorso aperto ad agosto con lo scopo di acquisire un progetto che potesse dare una forma all’idea del Teatro Civico si è concluso con la nomina del vincitore. Il vincitore del concorso è il raggruppamento di professionisti composto dallo studio Architetto Cristiano Bianchi, cui sarà affidata la progettazione ulteriore solo a seguito del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera.

“Un Teatro Civico in un grande parco con cinema, opere, concerti d’estate all’aperto e d’inverno al chiuso è il tassello che manca a Montespertoli per fare il salto di qualità. Il progetto è entusiasmante perché colloca un edifico moderno ma leggero e sostenibile in un parco e lo integra con giardini e aree gioco. L’obiettivo del concorso di di dare sostanza a un sogno.” spiega il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

Il concorso è stato indetto nell’ambito della strategia di rigenerazione del centro urbano che l’Amministrazione Comunale di Montespertoli ha deciso di portare avanti: nell’area sorgerà un nuovo Teatro Civico completamente immerso nel verde, con una struttura polivalente adatta ad accogliere i concerti di musica leggera, l'opera, il cinema, gli spettacoli teatrali, la danza e altre rappresentazioni artistiche, sia d'estate (con una configurazione all'aperto) sia d'inverno.

I criteri di valutazione dei progetti si sono basati sulla qualità architettonica della proposta, sulla funzionalità e sulla flessibilità nella definizione degli spazi, sulla sostenibilità ambientale ed economica e sulla capacità di qualificare l’intera area in un nuovo contesto urbanistico e ambientale. La struttura infatti si ergerà all’interno di un nuovo parco alberato che ospiterà non solamente il teatro, ma nuovi spazi di aggregazione come campi da gioco e aree attrezzate per bambini. L’intera area sarà così riqualificata dando nuovo valore al centro di Montespertoli, oltre che fornire il centro commerciale naturale di nuovi parcheggi al piano seminterrato, sotto gli esistenti.

“Il nostro impegno non si ferma qui: proseguiremo adesso andando a chiedere contributi economici agli enti sovraordinati, dalla Regione Toscana in su, in moda da poter trasformare questo nostro grande sogno in realtà, perché sostenere questo progetto significa investire in rigenerazione urbana, in cultura come strumento di sviluppo, in innovazione ambientale e sociale” conclude il Sindaco.