Radioamatori Empoli e boy scout, una giornata di istruzione e divertimento

Il connubio tra Radioamatori e Boy-Scout è ormai di lunga data al punto che, tutti gli anni, nel mese di Ottobre si svolge il più grande raduno scoutistico denominato “Jamboree on the Air “ dove migliaia di scout accompagnati da altrettante migliaia di radioamatori si collegano tra di loro nei vari Paesi di appartenenza tramite l’utilizzo delle radio ad onte corte.

La Sezione ARI (Associazione Italiana Radioamatori) Sez. IQ5EM di Empoli ha raccolto con piacere l’invito del Gruppo Scout Empoli 1 dell’AGESCI a partecipare ad una giornata di istruzione sull’uso delle radio presso il loro campo posto in San Martino a Maiano il 27 Dicembre scorso.

I Radioamatori Empolesi hanno raggiunto San Martino a Maiano con due Fuoristrada attrezzati per le comunicazioni radio di emergenza e non solo.

I ragazzi hanno assistito, dopo aver ascoltato una breve illustrazione di chi sono i Radioamatori e cosa fanno in concreto, alla messa in opera di due stazioni radio mobili.

Su richiesta degli scout, infine, è stata simulata una situazione di emergenza che prevedeva il ritrovamento di una persona dispersa nei boschi organizzando alcune squadre collegate tra loro con le radio in dotazione dei Radioamatori.

La giornata è finita con il progetto di ritrovarsi periodicamente per avvicinare gli scout al mondo radiantistico e magari di partecipare alla prossima “ Jamboree on the Air “ con l’aiuto dei Radioamatori Empolesi sempre più impegnati nella promozione della lora attività.

Fonte: Ufficio Stampa