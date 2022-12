Un calendario civile e storico per la Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Insieme alle date classiche c’è la data di entrata in vigore della Costituzione. Ma non solo. Ci sono l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il giorno in cui è nato Copernico, quando è stata approvata la legge in materia dei diritti delle persone diversamente abili. Oppure la caduta di Saigon, la data della morte di Martin Luther King, il referendum sul divorzio.

E’ il calendario 2023 della Pubblica Assistenza, calendario tradizionale, ma anche calendario civile, storico. Un vero e proprio strumento per ricordare date che fanno parte della cultura e della storia contemporanea e che l’associazione di Poggibonsi ha realizzato per prima tra tutte le Anpas toscane.

“Devo dire grazie a Mauro Merli, consigliere delegato alla Formazione, che ha avuto questa idea a cui l’associazione ha lavorato - spiega la presidente Manuela Becattelli - L’idea del calendario civile risale già alla rivoluzione francese, noi adesso ci siamo ispirati al lavoro di un gruppo di Bologna. Il calendario che abbiamo realizzato è un modo per scoprire anche cose curiose, magari sconosciute, capire anche perché determinate giornate dell’anno sono dedicate a celebrazioni particolari. Ed è un modo per conoscere la nostra storia, in modo particolare quella contemporanea, civile, che ha tracciato il percorso dei diritti civili, di tante conquiste, e quindi della nostra democrazia”.

Già l’incipit nella prima pagina del calendario è tutta un programma: “Aiutare, ovvero prestare ad altri la propria opera in momenti di difficoltà o per cose che non sarebbero capaci di fare da soli. Questo è sinonimo di Pubblica Assistenza Poggibonsi”. E poi le date segnalate, tante. C’è la grande storia internazionale. Il 1 maggio 1886 a Chicago gli operai scendono in piazza per rivendicare le otto ore lavorative e le tutele per donne e minori, purtroppo, come si sa, i manifestanti vengono presi a fucilate dalla polizia. Il 9 giugno 1937 sicari fascisti uccidono in Franca Carlo e Nello Rosselli, il 23 agosto vengono giustiziati Sacco e Vanzetti, l’11 settembre 1973 il colpo di stato in Cile contro Salvador Allende con l’avvio del potere del generale Pinochet. Ma c’è la storia italiana, anche, e le stragi di mafia. Per esempio, l’8 luglio 1978 viene eletto Sandro Pertini presidente della Repubblica, il 19 luglio 1992 viene ucciso Paolo Borsellino dalla mafia. Ci sono segnalate anche date di nascita di artisti famosi, come il 25 ottobre 1881 giorno in cui è venuto al mondo Pablo Picasso. E sono contenute in questo calendario civile anche le date dei tanti - troppi - grandi disastri civili come quello del Vajont, il 9 di ottobre 1963. Ed ancora, c’è la storia dei diritti civili, per esempio il 3 dicembre 1906 venne firmato a Torino dalla Fiom e dalla Fabbrica di Automobili Itala il primo contratto collettivo di lavoro.

Il calendario è in distribuzione in questo periodo a tutti i soci della Pubblica Assistenza, insieme all’invito al rinnovo della tessera per il 2023 e a donazione all’associazione. “Nella solidarietà, nella pace, nell’impegno contro la guerra affondano le radici della nostra storia - osserva la presidente Becattelli – Nonché l’impegno giornaliero del volontariato, inteso come risorsa per il progresso della società e del paese a servizio degli altri”.

Fonte: Ufficio Stampa