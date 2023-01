Capodanno al Pinocchio, un debutto da fuochi d'artificio

Se n'è andato anche il 2022 con grandissime soddisfazioni per il Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso. Il Capodanno organizzato al Pinocchio, frazione popolosa e movimentata dal punto di vista degli eventi, ha dato il benvenuto al 2023 con una festa in piazza partecipatissima. Lo testimoniano le foto: l'affetto riversato dai tanti che hanno partecipato per la serata animata dall'imitatore e showman livornese Leonardo Fiaschi è un debutto che porta il sorriso. Si è cantato, si è ballato, si è dimostrato ancora una volta che San Miniato Basso risponde bene a tutti gli eventi, estate e inverno.

"E' stato un grandissimo successo - commenta tutto il direttivo del Ccn San Miniato Basso -, abbiamo portato ore di spensieratezza, era quello che ci interessava: fare una serata di divertimento. Dai tanti che sono passati a trovarci e dai commenti che ci sono arrivati, direi che ci siamo riusciti. Anche Leonardo Fiaschi ha fatto personalmente i complimenti per l'evento e vorrà tornare in futuro a farci visita".

Il consiglio direttivo vuole ringraziare Confcommercio Pisa che ha supportato l'organizzazione e gli sponsor che hanno reso possibile questo evento: Termak, Rerit, Assicurazioni Generali agenzia di Santa Croce sull’Arno, Pallets Bertini spa, Autotrasporti Lai, Pallets Bertini group, Sanser srl, Lga costruzioni, Ms Carrelli Elevatori, Ciaoponi Edilizia, Soul, Casa Culturale, Circolo Arci San Miniato Basso. Con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Basso.

Fonte: Ccn San Miniato Basso