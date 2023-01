Giani si tuffa in Arno a Firenze per la tradizione di Capodanno

Non è un vero Capodanno senza il tuffo in Arno di Eugenio Giani. Si rinnova la tradizione dalla Canottieri Firenze con il bagno benaugurale del presidente della Regione. Un evento nato prima della sua elezione, già come presidente del Consiglio regionale.

"Forza Toscana, un tuffo in Arno per augurarvi un fantastico 2023. Solidarietà e pace, ambiente e sport, lavoro e cultura, tante sfide davanti che possiamo vincere insieme. Io sono pronto a dare il massimo", ha commentato Giani su Facebook.