Spaccio alle Cerbaie, 16 agenti e il cane Noa nei pattugliamenti

Sette pattuglie per un totale di sedici agenti, supportati dal cane antidroga Noa, sono state impegnate il 30 dicembre in una massiccia operazione di controllo delle strade lungo le colline delle Cerbaie. E’ una delle operazione congiunte previste dalla nuova strategia nella lotta allo spaccio di droga messa in campo a seguito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto lo scorso 17 novembre a Fucecchio nella sala consiliare del Comune e che vide la partecipazione dei prefetti di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia.

Gli interventi hanno visto in campo cinque agenti di Fucecchio della polizia municipale dell’Unione Empolese Valdelsa e con loro il cane Noa, quattro agenti ciascuno per le polizie municipali di Altopascio e Castelfranco di Sotto e tre agenti di Santa Croce sull’Arno.

I controlli, coordinati tra comuni e concordati con le prefetture, hanno interessato un’area vastissima lungo le strade che collegano Querce a Galleno e alle direttrici per Villa Campanile e Orentano ma anche le strade che dai boschi delle Cerbaie portano a Chimenti e Staffoli.

Un’operazione congiunta per controllare l’eventuale detenzione di sostanze stupefacenti in un’area che purtroppo da alcuni anni ha visto aggravarsi la situazione legata allo spaccio di droga.

L’impegno dei comuni e delle polizie locali, a supporto delle forze dell’ordine, che sul territorio sono presenti spesso con i carabinieri ma anche con la polizia di stato e la polizia provinciale, è parte della strategia complessiva coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze.

“Queste modalità operative – spiegano i sindaci dei comuni coinvolti - furono condivise durante il comitato interprovinciale e vediamo che la collaborazione sta portando buoni risultati in termini di metodo di lavoro fra i comuni di diverse province. Gli agenti delle polizie municipali, anche con l’importante supporto del cane Noa (da poco addestrato dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa), possono sicuramente dare un contributo significativo al lavoro delle varie forze dell’ordine impegnate sul territorio”.

