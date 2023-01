Squalifiche fino al 2025 per offese e contestazioni violente all'arbitro

Per la partita Larcianese-Meridien Grifoni in Promozione (Coppa Italia Promozione, girone A, finita 2-4) ben 8 tesserati della squadra di casa hanno ricevuto squalifiche, per due di questi fino al 1 marzo e al 30 settembre 2025.

Le contestazioni maggiori riguardano due dirigenti i quali avrebbero il primo "avere offeso e dato una forte spinta con entrambe le mani sulla schiena dell'arbitro facendogli sbattere la spalla sullo spigolo della porta" e il secondo "per aver colpito con la mano aperta con intensità vicino alla nuca il direttore di gara procurandogli dolore, stordimento e giramenti di testa".

Fino al 30 aprile 2023 un calciatore è stato squalificato per aver offesoe trattenuto l'arbitro per una spalla, mentre altri calciatori e un massaggiatori sono stati squalificati per alcune gare. La squadra Larcianese è stata multata per 1.200 per "contegno offensivo e minaccioso dei propri dirigenti verso la terna arbitrale costretta a ricorrere all'intervento dei carabinieri per poter abbandonare l'impianto sportivo in sicurezza dopo una sosta forzata negli spogliatoi".