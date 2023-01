Auto travolge un gregge: 13 pecore morte

Qualche sera fa si è verificato un incidente sulla strada provinciale 439, in provincia di Pisa, tra Volterra e Lajatico. Come riporta Il Tirreno un'auto non è riuscita ad evitare un gregge di pecore e 13 sono morte.

L'automobilista è rimasto illeso, l'auto nella parte anteriore invece si è danneggiata. La scena che hanno visto gli altri automobilisti è stata piuttosto truce: sull'asfalto sangue dappertutto e animali morti.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la vicenda ed eventuali responsabilità degli allevatori. Come riporta l'articolo del Tirreno ci sarebbero state delle testimonianze che intorno al gregge non vi fossero pastori. L'incidente è avvenuto di notte in una zona poco illuminata. Sul posto è intervenuta anche l'Asl per prelevare alcuni animali e analizzarli. Una prassi quando si verificano questi tipi di incidenti.