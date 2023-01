Un campo da bocce al Parco Urbano di Montespertoli entro la primavera

Nell’ultima giunta dell’anno 2022 l’amministrazione comunale di Montespertoli ha approvato il progetto per la realizzazione di una corsia regolamentare in sintetico per il gioco delle bocce da realizzarsi entro primavera al Parco Urbano.

"Raccogliendo le indicazioni che si sono avute in questi anni che hanno visto il numero degli appassionati di questo sport crescere in maniera notevole, coinvolgendo anche giovani e donne, facendo diventare questa attività non solo ludica ma anche sportiva, abbiamo deciso di dotare la comunità di un impianto che potesse accogliere anche le gare casalinghe della polisportiva montespertolese con la possibilità di organizzare tornei ufficiali", dichiara l’Assessore allo Sport Paolo Vignozzi.

Nello specifico si tratta della demolizione di uno dei due campi presenti che sarà sostituito da un campo con pavimentazione in sintetico (resina sintetica colata in opera in polvere di ceramica con spessore finale 7 mm) idonea ad essere omologata dalla Federazione Italiana Bocce per ospitare anche delle gare ufficiali.

I lavori prevedono anche la realizzazione una rampa per consentire l’accesso all’area di gioco anche alle persone con disabilità in modo da garantire piena accessibilità per tutti.

Il costo completo dell’opera è di 32.450 € ed è interamente finanziato con risorse proprie dell’ente.

Questa installazione è infatti il primo passo per fare diventare quella parte del Parco Urbano un impianto sportivo a tutti gli effetti, per raggiungere questo obiettivo sarà necessario realizzare anche una seconda corsia per la quale ancora non esiste copertura finanziaria ma per la quale l’Amministrazione Comunale sta vagliando ogni possibilità.

"Siamo davvero felici di iniziare il 2023 con questo progetto che è di grande importanza anche per i tanti appassionati che negli anni hanno contributo a far crescere questa attività come l’indimenticato Paolo Vanni", conclude l’Assessore Vignozzi.

