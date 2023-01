Il cinema di Volterra chiede partecipazione: "Tre quarti delle proiezioni 2022 con meno di 20 spettatori"

Potrebbe essere l'ultimo anno del Cinema Centrale di Volterra, nelle parole degli stessi gestori, a causa della mancanza di spettatori.

Lo annuncia la stessa direzione in un post dal tono in parte polemico, in parte costruttivo. Un invito affinché la cittadinanza torni al cinema dopo gli anni della chiusura delle sale per la pandemia.

"La nostra parte l'abbiamo fatta investendo quadi 200mila euro per ristrutturareil cinema e adeguarlo ai nuovi sistemi di proiezione digitale. Ma non basta, i servizi sono importanti ma non si può pretendere di averli se poi non vengono utilizzati", spiega la direzione. "Il Cinema è ancora aperto grazie al supporto di CrVolterra e della Fondazione Cassa di Risparmio", commentano ancora, portando alcuni dati.

Il 75,48% delle proiezioni del 2022 sono state fatte con meno di 20 spettatori. Se consideriamo il limite di meno di 10 spettatori, la percentuale è del 48,21%, quasi una proiezione su due. Erano meno di 5 in sala per il 22,87% delle volte.

Il 20% delle proiezioni ha visto invece la presenza tra i 21 e i 40 spettatori. Mneo del 5% delle volte si è arrivati dai 41 spettatori in su.

"Con questi numeri spesso riusciamo a malapena a pagare il noleggio del film, senza considerare che al cinema lavorano due persone e ci sono le spese fisse sempre più alte (energia, gas, Tari)". Il Cinema Centrale è gestito, dal 2010, dal Consorzio Turistico Volterra Valdicecina una società consortile che comprende oltre 100 soci tra aziende private ed enti locali della Val di Cecina.