Monaco e Bisconti (Lega): "Zona piazza Paolo Uccello travolta dal degrado"

"Cittadini in questi giorni ci hanno inviato foto alla mail della Lega, della situazione di totale degrado e abbandono in cui versa la zona dietro il ponte della tramvia - piazza Paolo Uccello. Le foto testimoniano in modo inequivocabile come l'Amministrazione non abbia alcuna attenzione per il decoro urbano. Cosa ne pensa Assessore Bettini?"

Sono le dichiarazioni del Consigliere Comunale della Lega, Michela Monaco e del Capogruppo Lega al Quartiere 4, Davide Bisconti

"La zona maleodorante ed inguardabile è anche un rischio per gli amici a 4 zampe della zona visto che a pochi metri c'è un'area cani del Comune. Spostarsi per Cittadini, anche disabili, non è facile. Possibile che non si possa far nulla per fermare questo scempio?"

"Chiediamo l'installazione di una apposita videosorveglianza al Comune lungo tutto il tratto di strada dietro proprio l'area cani di Piazza Paolo Uccello e dove c'è anche l'argine del fiume Arno. Questa sarebbe l'unica soluzione per debellare la tendenza di taluni cittadini incivili ad abbandonare e gettare per terra di tutto."

Fonte: Ufficio Stampa