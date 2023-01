Viale Matteotti chiuso al traffico per rifacimento della segnaletica

Il Comune di Certaldo informa che giovedì 5 gennaio 2023, a partire dalle ore 9, il tratto di viale Matteotti tra via XX Settembre e via De Amicis sarà chiuso al traffico, in direzione Castelfiorentino, per rifacimento della segnaletica orizzontale in vista della nuova viabilità (corsia preferenziale).

In via Mazzini/Petrarca sarà istituito il doppio senso di circolazione e in via Petrarca il divieto di sosta per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Per la stessa durata, sarà chiusa anche la corsia di destra di via XX Settembre, tra via Mazzini e viale Matteotti. Sul posto sono stati posizionati gli appositi cartelli di preavviso.

