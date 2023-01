Sfiducia al sindaco ritirata, le opposizioni: "Benesperi ostaggio di Nerozzi"

Abbiamo assistito in Consiglio comunale di Agliana al più bieco teatrino della politica. Una sceneggiata al limite del ridicolo, da far specie alla più spicciola commedia da due soldi. Un sindaco tenuto sotto scacco da un consigliere comunale, che aveva sottoscritto la mozione di sfiducia, e che al momento della votazione, non solo si è tirato indietro astenendosi, ma si è arrogato il diritto di ricattare il primo cittadino.

Un vero e proprio mercato delle vacche quello che si è compiuto nella sala consiliare. Per di più sulla pelle della cittadinanza aglianese - sosteniamo convintamente -. Una trattativa vergognosa compiuta alle spalle di Agliana a dir poco agghiacciante: un personaggio che negli anni si è qualificato da solo anche e soprattutto dal punto di vista politico che si è prestato a stampella per il proseguo della legislatura comunale è qualcosa che non solo è moralmente discutibile, ma politicamente è inaccettabile.

Un primo cittadino che ha ricevuto un aut-aut a cui molto probabilmente deciderà di piegarsi per portare a termine una legislatura che fin dall’inizio è apparsa più che traballante. Dai banchi della maggioranza nemmeno un fiato, nessun intervento a sostegno del proprio sindaco che si è visto addirittura costretto a prendere parte al voto e difendersi dagli attacchi legittimi dell’opposizione completamente da solo. Allo sbando, alla deriva, isolato e lasciato in balìa degli eventi.

E’ questo veramente ciò che si merita Agliana? Un sindaco privo di spina dorsale, né di dignità morale e politica, che invece di assumersi il fallimento della sua esperienza governativa e dimettersi, preferisce mercanteggiare con un membro dell’opposizione e svendersi al solo fine di tenere ben salda al pavimento la sua poltrona?

E’ questa l’Agliana del cambiamento tanto sbandierata in campagna elettorale? E’ questa la trasparenza che il Sindaco era convinto di portare in consiglio comunale, dopo anni secondo lui, di nebulosità amministrativa? Niente di tutto ciò si è visto ieri sera. Una commediola scandalosa da far invidia ai nostalgici della Prima Repubblica. E’ questo ciò che intende Benesperi quanto parla di responsabilità?

Proseguire una legislatura grazie al sostegno da comprare a caro prezzo? Non sarebbe stato più opportuno fare un passo indietro, rimettere il mandato, e permettere ai cittadini aglianesi di scegliersi un governo nella pienezza dei suoi poteri?

Massimo Bartoli – Movimento 5 Stelle Agliana

Alberto Guercini– Agliana in Comune

Massimo Vannuccini – Partito Democratico e Agliana Insieme