Saldi invernali 2023, ne approfitterai? Vota il sondaggio

Oggi è il giorno dell'avvio dei saldi invernali in Toscana. Ciò significa che per massimo 60 giorni ai negozi fisici è concesso vendere la propria merce scontata per smaltire il 'fine stagione', nel caso dell'abbigliamento i vestiti della stagione autunno-inverno, ma tante altre categorie merceologiche sono disponibili a prezzi stracciati.

Il 2023 è iniziato sotto auspici non proprio felici. Senza il permanere del taglio delle accise sui carburanti, dal 1° gennaio c'è stato subito un rincaro di benzina e diesel per tutti i possessori di mezzi privati. A ciò va a sommarsi l'inflazione, giunta oltre l'11% nel corso del 2022, che ha portato a un rincaro generalizzato dei beni di consumo.

Il periodo dei saldi invernali dunque può essere una valvola di sfogo sia per i negozianti, che possono continuare l'onda lunga degli acquisti di Natale 'svuotando' i magazzini della merce della stagione in conclusione, sia per le famiglie, che trovano un'occasione per acquistare beni più costosi ma stavolta a prezzi accessibili.

Dall'altra parte, proprio in virtù di rincari e inflazione, le finanze possono essersi ridotte nel conto delle famiglie toscane e dunque anche i saldi potrebbero non essere presi in considerazione.

In virtù di questi ragionamenti, riparte il sondaggio settimanale di gonews.it proprio a tema Saldi invernali 2023. Li sfrutterete?

