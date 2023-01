Zone 30 e dossi pagati con i soldi delle multe, a Montespertoli la velocità cala

In un territorio vasto come quello del comune di Montespertoli sono molti i borghi e le frazioni che sorgono su strade ad alta percorrenza o di collegamento con altri comuni della provincia: per questa ragione la Giunta comunale ha elaborato un piano di investimenti che punta a mettere in sicurezza alcuni punti del territorio comunale anche con interventi minimi di viabilità, elaborati in questa prima fase all’interno di un progetto approvato la scorsa settimana.

"Si tratta di una sperimentazione che intendiamo iniziare quest’anno su alcuni borghi. I cittadini di queste frazioni da tempo richiedono una presa in carico del problema della velocità delle vetture in transito, e intendiamo affrontare questo problema. Sappiamo che il nodo è principalmente culturale e che questi sono interventi di mitigazione, ma non possiamo stare fermi. Per questa ragione inizieremo a realizzare zone con limite a 30 km/h, con cartelli adeguati, segnaletica luminosa e laddove possibile rallentatori in PVC a terra. Se questi interventi funzionano saremo pronti a esportarli in altre frazioni utilizzando, come in questo caso, i proventi delle multe” spiega il vicesindaco Marco Pierini, che segue il progetto in qualità di assessore ai Lavori Pubblici e alla Polizia Municipale.

Saranno in particolare Baccaiano, Bignola, Fezzana e Fornacette i primi nuclei oggetto di intervento. In particolare:

- a Baccaiano sarà realizzata una “zona 30” segnalata da cartelli lampeggianti, con parcheggi in serie lungo la SP4 per ridurre la carreggiata, nuovo STOP all’incrocio tra la SP4 e via Virginio in direzione Montespertoli, nuovi stalli di sosta e senso unico su via Virginio in uscita sulla SP80, nuovo attraversamento pedonale segnalato con lampeggianti presso il civico 112 sulla SP4;

- a Fezzana è previsto il rifacimento della “zona 30” con nuovi cartelli e segnali lampeggianti all’ingresso del borgo;

- a Fornacette, infine, sarà rifatta una “zona 30” lungo la via Certaldese con segnali lampeggianti nei pressi dell’attraversamento pedonale rialzato, nuova segnaletica orizzontale rifrangente, nuovi cartelli di inizio del centro abitato; all’interno del borgo, su via Polvereto, saranno installati due dossi in PVC e nuovi rallentatori ottici in vernice spartitraffico rifrangente per segnalare la presenza dei rallentatori.

Sono contestualmente allo studio dell’Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici anche interventi analoghi presso il borgo di Bignola, presso la zona sportiva di Molino del Ponte e presso l’abitato di Vicchio, sulla SP125. In particolare, nel primo caso si sta valutando la realizzazione di una “zona 30” segnalata da lampeggianti, nel secondo caso è allo studio l’installazione di due dossi per impedire il passaggio ad alta velocità dei mezzi nel tratto di accesso agli impianti sportivi comunali, mentre nel terzo s’intende realizzare adeguata segnaletica verticale luminosa per invitare i veicoli in transito a rallentare nei pressi della strettoia precedente l’intersezione tra via Lungagnana e via Valle a Lungagnana (direzione Certaldo).

Dal punto di vista della manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, infine, priorità verrà data nel corso del 2023 al rifacimento delle strisce pedonali e delle strisce di STOP sia nel capoluogo sia nelle frazioni, laddove possibile con l’impiego di materiali più resistenti all’usura.

"Purtroppo – conclude il vicesindaco Pierini – non possiamo intervenire ovunque, sia per le condizioni fisiche di alcune strade, sia perché alcuni borghi ricadono su strade non comunali al di fuori dei centri abitati così come definiti dalla legge. Per questi casi continueremo a sollecitare gli enti competenti, affinché le richieste dei cittadini possano essere ascoltate" conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa