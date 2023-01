A Firenze la Befana è arrivata vogando sull'Arno

La Befana è arrivata a Firenze vogando, a bordo di un Dragon Boat per portare dolci e sorrisi ai bambini. L'iniziativa organizzata dalla Lega Italia per la Lotta contro i Tumori di Firenze e dai Canottieri Comunali Firenze si è svolta questa mattina in Lungarno Ferrucci, sede dei Canottieri: decine di bambini e le loro famiglie hanno accolto le Florence Dragon Ladies e le socie della società sportiva vestite da befane, che sono arrivate dall'Arno, a bordo di imbarcazioni, per distribuire le calze offerte da Coop ai bambini e panettoni e spumante agli adulti. Le simpatiche “vecchine” hanno poi accompagnato i piccoli in gite sul fiume a bordo dei dragon boat, sotto l'occhio vigile dei cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

La Florence Dragon Lady Lilt è una squadra composta da donne operate di tumore al seno che praticano il dragon boat, una disciplina sportiva dalle antiche origini orientali, che negli ultimi anni si è diffusa in tutto il mondo, su barche con la testa e la coda a forma di drago (da qui il nome “dragon boat”).



“Siamo contenti di tornare a distribuire le calze ai bambini, è un piacere vedere il loro entusiasmo e la loro gioia di stare insieme” commentano Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze, e Gabriele Maciocco, vicepresidente Asd Canottieri Comunali Firenze e responsabile delle attività Dragon Boat. “Le Dragon Ladies sono un simbolo di coraggio e di speranza, valori che con questa festa vorremmo ‘regalare’ a tutti i fiorentini”.

