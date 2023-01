Arriva la Befana all’Aou Senese: la Banda Bassotti consegna le calze

Altro bel gesto di solidarietà e vicinanza per i piccoli pazienti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. La “Banda Bassotti”, gruppo di amici motociclisti provenienti da Siena, Firenze e Arezzo che, oltre ad aiutarsi nel privato, pianifica gite, ritrovi e organizza iniziative a scopo benefico, ha consegnato infatti le calze della Befana ai professionisti dell’Aou Senese per i bambini ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini ed in Neuropsichiatria infantile. Per la “Banda Bassotti” un’altra lodevole iniziativa, dopo la gradita visita di Babbo Natale nello scorso dicembre.

Fonte: AOU Siena