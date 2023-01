Carenze igienico-sanitarie in due esercizi del Pisano: scattano le multe

Nel comprensorio della Compagnia Carabinieri di Pisa, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno, collaborati dai militari dell’Arma locale e con il supporto del personale dell’Azienda USL Toscana Ovest, nell’ambito del più generale servizio di controllo agli esercizi di preparazione e somministrazione degli alimenti etnici presenti nelle aree interessate dalla movida, hanno eseguito due accessi ispettivi ad altrettante strutture commerciali, segnalando alle Autorità Amministrativa e Sanitaria i rispettivi titolari.

In un primo caso, hanno contestato al titolare di aver tenuto i locali dell’attività in pessime condizioni igienico sanitarie, per la presenza di tracce di umidità ed esfoliazioni di intonaco sul soffitto e sulle pareti, sporco diffuso sui pavimenti e sotto le attrezzature, mancanza di acqua potabile e sistemi di protezione contro insetti e roditori; nella circostanza, è stata elevata una sanzione pari a 1000 euro.

In un secondo caso, hanno fatto rilevare al titolare le inidonee condizioni igienico sanitarie del locale magazzino - per sporco diffuso e accatastamento materiale non pertinente all’attività – ed il mancato aggiornamento degli attestati di formazione del personale in materia di sicurezza alimentare; in questa circostanza, i militari hanno impartito prescrizioni per il ripristino/adeguamento delle condizioni igienico sanitarie