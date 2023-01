Incendio in un appartamento al terzo piano a Rosignano

Incendio ieri sera a Rosignano Marittimo, in un appartamento al terzo piano di un palazzo in via Aurelia. Un uomo è stato tratto in salvo e soccorso sul posto a causa di una lieve ustione ad una mano. Sul posto i vigili del fuoco, i volontari della Pubblica assistenza di Rosignano con due ambulanze con medico, e i carabinieri di Cecina e Rosignano, oltre al sindaco. L'immobile è stato evacuato a scopo precauzionale. Le cause sono ancora in accertamento.