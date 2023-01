Opere e lavori pubblici, oltre 12 milioni di euro per disegnare presente e futuro di Altopascio

Oltre 12 milioni di euro di lavori pubblici, tra interventi già conclusi nel 2022 e in partenza nella prima parte del 2023. È questo il bilancio dell’anno appena concluso dell’amministrazione D’Ambrosio sul fronte opere e lavori pubblici, che getta le basi per i nuovi progetti e i nuovi cantieri da aprire e avviare nel corso del 2023 e che diventeranno parte integrante del prossimo piano triennale, in approvazione tra pochi giorni.

“L’attenzione per il territorio è stata e continua ad essere massima - spiega il sindaco Sara D’Ambrosio -. Abbiamo chiuso tante partite nell’ultimo periodo che stanno cambiando il volto di Altopascio. Per il 2023 ci aspettano altrettante sfide: penso alla piazza di Spianate e alla nuova scuola di Badia, penso alla riqualificazione delle frazioni, ai tanti progetti che porteranno vitalità, vivibilità, decoro e bellezza in tutto il territorio. Penso anche alla capacità che dovremo mettere per reperire tutte le risorse necessarie per mandare avanti le opere e i lavori pubblici: su tutti metto il palazzetto, per il quale stiamo cercando i fondi necessari. Il 2022 è stato un anno complesso dal punto di vista economico, a causa del rincaro dei prezzi delle materie prime e degli aumenti di luce e gas che stiamo gestendo come Comune. Tuttavia è stato anche un anno in cui il Comune di Altopascio è riuscito a sbloccare cantieri e progetti per 12 milioni di euro: una cifra importante, rispetto alla quale è necessario ringraziare il lavoro degli uffici e del personale comunale”.

“Per lanciare uno sguardo al 2023 - aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei, che ringrazia l’ufficio per l’impegno e il lavoro di questo anno - abbiamo in programma numerosi interventi: saranno tutti inseriti nel piano triennale opere pubbliche che a breve porteremo in approvazione. Ci concentreremo sulla partenza dei cantieri più importanti, scuola media e casa confiscata di Spianate su tutti; sull’appalto della nuova piazza di Spianate; sulla gara per la nuova scuola di Badia Pozzeveri e sul rifacimento del parco dell’Agliaio. Nel piano triennale e nel bilancio, poi, troveremo gli interventi per nuove asfaltature, rifacimento marciapiedi, manutenzioni ordinarie e straordinarie anche per gli impianti sportivi, lavori nei cimiteri e molto altro. Siamo inoltre al lavoro per reperire le risorse mancanti per il progetto del palazzetto dello sport: ci stiamo muovendo su tutti i canali possibili per avere quanto prima risposte definitive”.

LE OPERE. Entro il mese di marzo sarà completato il nuovo centro di raccolta-isola ecologica in località Cerro a Badia Pozzeveri (700 mila euro). Con oltre 170 mila euro è stata completata la valorizzazione del percorso delle mure castellane compresa la nuova illuminazione. Sono stati inoltre affidati i lavori che interessano il complesso dei Silos del grano di piazza Ospitalieri, la cui conclusione è prevista nel 2023 (112 mila euro). Attenzione anche allo sport, con interventi che hanno interessato i campi di Altopascio, Marginone e di Badia Pozzeveri: entro il mese di maggio si chiuderà anche il cantiere che consegnerà nuovi spogliatoi per il campo di Badia (188 mila euro). 270mila euro sono stati investiti per gli efficientamenti energetici di uffici comunali, cinema - teatro, palestra di via Marconi e scuola G. Pascoli; in programma anche lo stesso intervento per la scuola dell’infanzia di Marginone e per la primaria di Spianate. Oltre 500mila euro sono già stati spesi per i nuovi asfalti sul territorio, compresa la realizzazione del parcheggio in via Bruno Nardi a Spianate: ancora in corso il rifacimento e la manutenzione dei marciapiedi nelle vie del centro di Altopascio (80 mila euro), mentre entro la primavera partiranno i lavori sulla via lungo fosso di Montecarlo e il completamento di marciapiedi e asfaltatura in via Turati e via Mazzini. Grande impegno anche per la riqualificazione dei cimiteri (250 mila euro): sono ancora in corso gli interventi a Marginone per la realizzazione di 30 nuovi loculi, mentre per Altopascio si prevede di realizzarne altri 100. Nel 2023, inoltre, partiranno le esumazioni delle concessioni scadute per liberare vecchie zone cimiteriali.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, sono stati investiti 270mila euro per installare nuovi impianti a Michi e sulla via Romana, mentre ulteriori 70mila euro di lavori sono stati affidati per illuminare via dei Centoni a Badia Pozzeveri e via di Chimenti e via dei Poni a Spianate. E ancora: oltre 40mila euro sono serviti per il rifacimento della segnaletica stradale e per realizzare i dossi in via della Fossetta; più di 27mila euro sono stati destinati alla Protezione Civile, tra l’acquisto di nuovi mezzi e la stipula della convenzione con la Misericordia di Altopascio. Anche il patrimonio scolastico è stato al centro di numerosi interventi, per complessivi 85mila euro utilizzati per impermeabilizzare la palestra della primaria di Badia Pozzeveri, per i nuovi pavimenti della scuola dell’infanzia di via Valico e della primaria Pascoli di Altopascio. Ancora in corso la realizzazione della vasca antincendio alla scuola media (40 mila euro) e sono stati stanziati altri 14mila euro per installare telecamere alla primaria di Spianate, finanziate grazie al progetto del Ministero dell’Interno “Scuole sicure 2022-2023”. Ulteriori 34mila euro sono stati impiegati per migliorare la vivibilità all’interno degli edifici comunali, mentre nei primi mesi del nuovo anno partiranno i cantieri per il nuovo pozzo artesiano e l’installazione dei nuovi giochi al parco Aldo Moro. Il piccolo parco giochi di piazza Dante Alighieri, nel centro di Altopascio, invece, è stato già dotato di nuove attrezzature (15mila euro). Nelle prime settimane del 2023, inoltre, saranno affidati i lavori per il completo rifacimento della casa di Spianate confiscata alla ‘ndrangheta che accoglierà uno spazio polivalente con cucina e bagni per la frazione, due nuovi parchi giochi e tre appartamenti per l’housing sociale (2 milioni e 200mila euro di fondi PNRR) e quelli per la nuova scuola media in via San Francesco d’Assisi (7 milioni e 125 mila euro). È invece attualmente in corso di affidamento l’incarico per la progettazione della nuova scuola elementare di Marginone (70 mila euro).

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa