Trovato con la katana in lavanderia, denunciato a Pisa

Denunciato un 45enne tunisino dalla polizia di Pisa. Era stato trovato in via del Borghetto in una lavanderia mentre brandiva una katana, ovvero una spada giapponese, dalla lama di 48 cm "a mero scopo ludico", come precisa la questura. Gli agenti quando sono giunti sul posto hanno trovato l'arma in una borsa. L'uomo ha raccontato di aver trovato la spada in un contenitore di rifiuti e l'aveva estratta solo per mostrarla a un'amico. Gli varrà comunque una denuncia per porto abusivo d'armi.

Durante il ponte della Epifania la Polizia di Stato ha eseguito controlli straordinari nel centro cittadino. Dagli oltre 1100 controlli eseguiti nei confronti di 1180 persone a partire dal 5 gennaio, sono state denunciate a piede libero 11 persone per reati di diversa natura. Di cui due, in quanto stranieri irregolari sul territorio, sono stati espulsi con accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Roma. Nei confronti di diversi pregiudicati fermati in città, considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono scattate 7 Misure di Prevenzione del Foglio di via obbligatorio e Divieto di Ritorno per 3 anni nel Comune di Pisa.