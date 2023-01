Rubano una borsa in ospedale e tentano di forzare una macchinetta: arrestati

Fermati in possesso di una borsa appena rubata, mentre stavano tentando di forzare un distributore automatico. È quanto successo all'ospedale Nuovo Santa Chiara di Cisanello a Pisa, dove nella giornata di ieri dopo mezzogiorno, è intervenuta la polizia. Sul posto gli agenti hanno trovato due persone, fermate dalla guardia giurata mentre stavano provando a scassinare una macchina automatica del caffè, mentre uno dei due teneva in mano una borsa da donna. Bloccati dalla guardia giurata, una dipendente della ditta che ha in appalto le pulizie dell'ospedale riferiva che quella era la sua borsa, e che le era stata sottratta dall'interno dello spogliatoio. Gli agenti hanno così preso in carico i due, identificati in un 42enne di Livorno originario della Lombardia e un pisano di 30 anni, entrambi noti per precedenti reati contro il patrimonio.

I due, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso mentre la borsa è stata restituita alla vittima. Il 42enne e il 30enne sono stati poi trattenuti nelle celle di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, che si è svolto stamani. Convalidato dal giudice l'arresto e, a seguito della richiesta dei termini di difesa, rinviata la discussione nel merito, i due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Adottate anche le misure di prevenzione, a firma del questore, di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni nei confronti del 42enne e di avviso orale nei confronti del 30enne.