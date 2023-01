Caro carburante, l'allarme dal Giglio: "Isole minori più penalizzate"

"Il caro carburante è uno scandalo sociale che rende ancora una volta le isole minori più penalizzate rispetto ai comuni dell'entroterra, violando così il principio di continuità ed equità sociale". A dirlo, dall'Isola del Giglio, è il sindaco Sergio Ortelli che parla di "gasolio a quasi 2,42 euro al litro e benzina di poco sotto ai 2,38, un sovrappiù di circa 60 centesimi rispetto alla terraferma".

Prezzi alti non solo sulle autostrade, come continua Ortelli, ma anche nelle isole minori che da anni vedono il costo del carburante sopra i due euro, costringendo i cittadini a moderare l'uso dell'auto. "Chi vive nelle isole non ha alternative, prendere o lasciare (l'auto in garage). E poi è una vergogna che i prezzi del self service siano uguali al servito! Quanto devono pagare gli abitanti di una piccola isola per non farla morire decidendo di continuare a viverla?". Dal sindaco del Giglio chieste risposte per i cittadini e per tutte le piccole isole: "Ci sentiamo penalizzati - prosegue - ma anche vittime di una situazione fuori controllo, su cui ci attiveremo con il Governo per porre rimedio". Per Ortelli infine, "il rischio è che lo spopolamento in atto diventi qualcosa di ancor più grave e noi non lo vogliamo, né possiamo, permettere. È facile esaltare le piccole isole nel periodo turistico - conlcude - ma dobbiamo pensare che queste vivono dodici mesi l'anno e non per i soli tre estivi".