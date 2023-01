A che punto sono i Pass? Autismo Toscana vuole risposte sui percorsi assistenziali

Il Coordinamento regionale Toscano delle Associazioni per l'Autismo richiede all'Assessore alla Salute Simone Bezzini e alla Dirigente del settore Assistenza ospedaliera, qualità e reti cliniche, dott.ssa Michela Maielli, un incontro per fare il punto della situazione sullo stato di applicazione della DGR 666/2017 , delibera della giunta regionale toscana che introduce il PASS (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali) e per conoscere il programma di sviluppo del progetto.

(Leggi la lettera di richiesta)

I coordinamenti delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità hanno partecipato alla fase di elaborazione del programma PASS e alla formazione delle équipe dei professionisti dedicate ai servizi PASS, contribuendo ai contenuti e alla diffusione dell’informazione e non possono non riscontrare che , laddove organizzati e funzionanti secondo le linee d’indirizzo, i servizi regionali hanno dato risposte funzionali e di qualità alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Purtroppo molti ospedali, avendo iniziato a sviluppare i servizi poco prima dell’esplosione della pandemia, non hanno avuto la possibilità di essere messi a sistema, come risulta dalle segnalazioni risposta dei nostri associati, per cui in gran parte delle Regione Toscana il livello di attuazione della DGR 666/2017 ad oggi non garantisce il rispetto del Diritto alla Salute delle persone con disabilità.

Per questo le Associazioni si fanno avanti chiedendo un incontro affinchè il programma PASS riprenda il proprio sviluppo senza indugi ulteriori

Fonte: Autismo Toscana