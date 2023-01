Al via i lavori della tramvia nel Quartiere 2, ecco come sarà il percorso

Nei prossimi mesi prenderanno il via a Firenze i lavori che porteranno alla realizzazione della linea della tramvia che da piazza della Libertà condurrà a Rovezzano passando per Campo di Marte. Ma quale sarà il percorso esatto e come trasformerà l’attuale viabilità? E quanto dureranno i lavori?

Per rispondere a questi ed altri quesiti, Confcommercio ha invitato l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, insieme ai suoi tecnici, all’incontro dedicato agli operatori commerciali delle aree interessate che si terrà giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 14.00 nell’Hotel Villa Neroli di Firenze, in via G. d’Annunzio 141/AB.

Dopo l’incontro sullo stesso tema organizzato peri i commercianti del Quartiere 3 lo scorso 16 novembre, prosegue dunque l’attività della Confcommercio, che si mette a disposizione come intermediario fra l’Amministrazione Comunale e gli operatori delle zone coinvolte nel progetto delle nuove linee della tramvia.

“Vogliamo facilitare il dialogo tra gli imprenditori e l’amministrazione per mettere in luce eventuali criticità del progetto, ora che siamo ancora in tempo a correggere il tiro dove serve. Già nel primo incontro dedicato al Quartiere 2 l’assessore Giorgetti insieme ai tecnici del suo ufficio si è dimostrato disponibile a prendere in esame le esigenze delle singole attività, per evitare il più possibile ogni disagio, consapevole che anche il minimo cambiamento in materia di traffico, viabilità e flussi può cambiare le sorti di un’azienda”, sottolinea il direttore della Confcommercio fiorentina Franco Marinoni, che coordinerà la riunione.

“Il tema è molto caldo e sentito e tanti imprenditori ci hanno confermato la volontà di intervenire all’incontro. Per loro sarà la prima occasione per sottolineare dubbi e paure di fronte all’Assessore, ma anche per capire meglio le opportunità che potrebbero nascere con l’arrivo della tramvia”, prosegue Marinoni.

Intanto, l’associazione di categoria mantiene attiva la casella di posta elettronica tramvia@confcommercio.firenze.it, alla quale i commercianti possono comunicare esigenze e problemi specifici legati al passaggio della tramvia. Tutte le segnalazioni raccolte vengono poi inoltrate all’Assessorato alla mobilità, che laddove sia necessario organizzerà incontri privati per analizzare meglio la situazione caso per caso.

