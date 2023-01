Cani avvelenati, presidio della Lega a Firenze: "Chiediamo pene più severe"

"Venerdi 13 gennaio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 annunciamo un Presidio della Lega Firenze insieme al Sen. Manfredi Potenti, con punto di ritrovo iniziale all'Area Cani delle Torri (via canova - via delle torri) per poi intraprendere insieme una passeggiata fino alla sede del Quartiere 4" affermano il capogruppo a Palazzo Vecchio della Lega Federico Bussolin e i consiglieri Lega dei Quartieri 3 e 4 Barbara Nannucci e Davide Bisconti. "Sarà un'occasione dopo i recenti fatti di cronaca per ribadire l'urgenza di un'ordinanza comunale a tutela dei 4 zampe e per chiedere di fermare certe barbarie che uno o più folli, non lo sappiamo ancora, stanno attuando in molte aree cani o spazi verdi di Firenze. La presenza del Sen. Potenti ci permetterà anche di presentare ai presenti una apposita Proposta di Legge della Camera la n. 1930 volta all'introduzione dell'articolo 544-septies del codice penale, in materia di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive destinate a provocare la morte di animali domestici o selvatici. Con questa nuova normativa la Lega chiede pene più pesanti per coloro che avvelenano gli animali".

"Intanto, è bene ricordare, salgono a due le denunce presentate alla Stazione dei Carabinieri di Legnaia per la morte di animali. Siamo sempre molto preoccupati per le molteplici chiamate ricevute dai nostri consiglieri per la preoccupazione di molti cittadini residenti ad uscire fuori nei giardini e nelle strade circostanti le loro abitazioni con i loro cani soprattutto nella Zona del quartiere 4. Urge effettuare tutti i controlli del caso ed agire tempestivamente. Ringraziamo sin d'ora il lavoro e l'impegno dei Carabinieri forestali che sin dall'inizio si sono dimostrati attenti e disponibili alle sollecitazioni dei cittadini, insieme alle due Unità cinofile antiveleno di Follonica e di Chiusi della Verna".

"Ci auguriamo che il Comune - concludono Bussolin, Nannucci e Bisconti - non sottovaluti questa emergenza locale e che non pensi di risolvere i problemi chiudendo solo gli accessi alle aree cani. Il problema è ben più complesso e deve vedere la Giunta operativa per ridare serenità ai nostri amici a 4 zampe ed ai loro padroni".

Fonte: Lega Firenze - Ufficio stampa