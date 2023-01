Centro Busoni, al via la stagione concertistica 2023 al Teatro Shalom

Si parte martedì 17 gennaio 2023 alle ore 21 al Teatro Shalom con il primo concerto della stagione del Centro studi musicali Ferruccio Busoni. Riflettori accesi sul trio composto da Davide Bandieri al clarinetto, Danilo Squitieri al violoncello e Alessandra Gentile al pianoforte. Un programma all’insegna di Ferruccio Busoni di cui verrà eseguita la Sonata in Re Maggiore BV 138 per clarinetto e pianoforte, e Kultaselle, dieci variazioni sul canto popolare finlandese KV 237. A seguire, un omaggio al musicista empolese del compositore romano Fabrizio De Rossi Re di cui verrà eseguita Busoni's Gespenst per clarinetto e pianoforte. La seconda parte del programma prevede la Sonata per violoncello e pianoforte op. 38 in re Maggiore di Francesco Cilea e il Trio op. 114 in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte di Johannes Brahms.

IL TRIO - Alessandra Gentile è nata a Perugia e ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di assistente alla Hochschule fur Musik di Monaco di Baviera, inoltre svolge un’intensa attività didattica nei conservatori italiani e in alcune istituzioni tedesche. Danilo Squitieri ha studiato violoncello con Ilie Ionescu e molti altri, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Campobasso e ha ricoperto il ruolo di primo violoncello in molte orchestre di rilievo. Davide Bandieri, clarinettista fiorentino, ha studiato con Alessandro Carbonare e ricopre il ruolo di primo clarinetto solista de l'Orchestre de Chambre de Lausanne.

INFO E BIGLIETTI - È ancora possibile acquistare gli abbonamenti per i dieci concerti in programmazione. Le tariffe:

Abbonamento Intero: € 140,00

Abbonamento Ridotto (under 26 e over 65): € 120,00

Abbonamento Ridotto Soci Unicoop - Firenze, Associazioni, Enti e Gruppi convenzionati: € 100,00

Abbonamenti e prevendite sono disponibili alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53, Empoli - tel. 0571 72746) e da Bonistalli Musica (via F.lli Rosselli 19, Empoli - tel. 0571 74056) e online su www.eventbrite.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni con sede in piazza della Vittoria 16 a Empoli, chiamando i numeri 0571 711122 o 373 7899915 oppure inviando una mail all'indirizzo csmfb@centrobusoni.org. Per consultare la programmazione, cliccare su www.centrobusoni.org/concerti-stagione-2023.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa