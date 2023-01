Consiglio comunale San Miniato, si parla di pronto soccorso e del nido Pinocchio

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in modalità mista (telematica e in presenza), nel Palazzo Comunale per giovedì 12 gennaio alle 17.

La seduta consiliare è pubblica e sarà visibile attraverso la diretta streaming sul sito del Comune. La presenza del pubblico è consentita nel rispetto delle regole di distanziamento interpersonale.

Sarà trattato il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva

(deliberazione G.C. n. 168 del 27.12.2022).

3. Risposta ad interpellanza presentata il 02.09.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Servizio emergenza urgenza Ospedale di Empoli e chiusura reparto Ospedale di San Miniato”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 27.09.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “PFAS”.

5. Variante semplificata n. 9 al 2° Regolamento Urbanistico. Adozione ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale n. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

6. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo Nido “Pinocchio” a San Miniato Basso con contestuale variante n. 10 al Regolamento Urbanistico. Adozione ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014 e dell’art. 19 del D.P.R. n. Con327/2001. (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile

