Dieci parcometri danneggiati in due giorni. Danno di circa 20mila euro

Dieci parcometri vandalizzati in due giorni. È quanto è emerso dalle ultime verifiche effettuate dagli operatori della SAS. Ai sei danneggiamenti, anche gravi, rilevati ieri se ne sono aggiunti ulteriori quattro scoperti nella giornata odierna, per un danno complessivo di circa 20.000 euro tra materiale, manodopera e denaro sottratto in alcuni apparecchi.

A causa dell’entità dei danni i tecnici SAS hanno potuto ripristinare solo il funzionamento con carte.

Si avvisa quindi la cittadinanza che, in attesa di ulteriori interventi di riparazione necessari per consentire l’utilizzo delle monete, otto parcometri sui dieci danneggiati funzioneranno solo per il pagamento con carte di credito, debito o prepagate. Si tratta dei dispositivi 9514 in piazza de’ Nerli, 512 in via Burchiello civico 41, 88 in via Berio ex Central Park, 90 in via Michelucci fronte civico 4, 6 in via Benedetto Marcello-Ponte alle Mosse, 84 in piazza Vittorio Veneto (chiosco), 44 in viale Ariosto civico 7, 534 in lungarno Santarosa fronte via dell’Anconella.

“Si ringraziano i cittadini per la pazienza – dichiara il presidente Marco Semplici –. SAS farà tutto il possibile nelle sedi deputate per individuare i responsabili e garantire la protezione dei beni del Comune di Firenze”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa