Donne e lavoro: 19 borse di studio da 1000 euro per le materie S.T.E.M

E’ stato pubblicato dalla Provincia di Lucca l’avviso pubblico per l’assegnazione di 19 borse di studio da 1000 euro l’una per incentivare lo studio accademico delle materie S.T.E.M (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) da parte delle studentesse che siano immatricolate per l’anno accademico 2022/2023.

Tra i requisiti dell’avviso pubblico: l’iscrizione al primo anno di università, l’aver superato almeno un esame entro maggio 2023 e la residenza o la domiciliazione sul territorio provinciale di Lucca.

La scadenza dell’avviso – che si può consultare alla pagina avvisi bandi e gare del sito istituzionale della Provincia di Lucca (www.provincia.lucca.it) - è fissata al 1° Febbraio 2023.

Le domande potranno essere inviate sia tramite posta elettronica al seguente indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it , oppure a mano in forma cartacea all’Ufficio Protocollo della Provincia che si trova a Palazzo Ducale, a Lucca, con ingresso dal cortile Carrara (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00). Nell'oggetto dell’email deve essere riportata la seguente dicitura:

"Domanda per l’assegnazione Borsa di studio Materie S.T.E.M”.

L’opportunità formativa rientra nel pacchetto di azioni denominato “Progetto Sostegno alla Parità di genere” che la Provincia di Lucca mette in campo grazie al rifinanziamento della legge 16/2009 da parte della Regione Toscana. Un progetto presentato lo scorso 18 novembre, a Palazzo Ducale, con una specifica conferenza stampa a cui presero parte l’assessora regionale alla politiche di genere Alessandra Nardini, il presidente della Provincia Luca Menesini, e Maria Teresa Leone, consulente per le politiche di pari opportunità e di genere dell’ente provinciale. Nelle scorse settimane era già stato pubblicato, nell’ambito del progetto, l’avviso per 50 voucher formativi del valore di 500 euro per il sostegno alle donne occupate, disoccupate o inattive in condizioni di disagio socio-economico, anche temporaneo.

Per la consultazione e lo scaricamento degli appositi moduli si può consultare il sito della Provincia di Lucca (www.provincia.lucca.it) nella sezione avvisi, bandi e gare.