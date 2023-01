In arrivo 12 nuove telecamere di videosorveglianza a Pisa

Prosegue il piano di ampliamento della videosorveglianza cittadina. Il Comune di Pisa ha infatti approvato il progetto esecutivo che prevede l’installazione di 12 nuove telecamere in zone della città che ne sono attualmente sprovviste. I nuovi dispositivi prevedono un investimento complessivo da parte dell’Amministrazione Comunale di circa 288mila euro e vanno ad aggiungersi ai 50 già installati dal 2018 ad oggi. L’obiettivo è quello di «attenuare e ridurre il verificarsi di episodi di vandalismo ed atti di danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione, garantendo così la pubblica sicurezza dei cittadini e della collettività».

«Fin dal nostro insediamento – dichiara l’assessore alla legalità, Giovanna Bonanno – abbiamo lavorato con grande impegno e determinazione per estendere la rete della videosorveglianza cittadina nei quartieri e nelle aree del centro che ne erano ancora sprovviste, investendo molte risorse per l’installazione di telecamere, nella convinzione che la videosorveglianza costituisca uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare efficacemente le attività illegali e criminali, sia come strumento di indagine che come elemento che agisce da deterrente. Un lavoro importante dimostrato anche dai numeri: contando anche le 12 nuove telecamere, in questi quattro anni e mezzo abbiamo posizionato 62 nuovi “occhi elettronici”, arrivando a un totale di 158 dispositivi. A questi si aggiungono 8 telecamere, già installate, per la lettura di targhe da remoto per complessivi 166 apparecchi, quasi raddoppiando il numero di quelle posizionate nei dieci anni precedenti, dal 2008 al 2018, che erano state circa 90. E’ inoltre prevista la prossima l’installazione di altre 14 telecamere per la lettura di targhe da remoto per la protezione della zona San Piero e La Vettola oltre al monitoraggio di alcuni degli accessi alla città da nord e sud. Tutti i dispositivi – conclude l’assessore – sono inoltre collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine, in modo da permettere a Carabinieri, Polizia e Polizia Municipale di visionare le immagini e disporre di uno strumento di controllo idoneo ad individuare i responsabili dei reati».

I 12 nuovi dispositivi saranno installati nelle seguenti vie: via Dalmazia, angolo via della Faggiola; via della Faggiola, angolo via Capponi; via Capponi, angolo via Martiri; via Carducci, angolo via San Giuseppe; via Sant’Apollonia, a metà circa dello sviluppo; via Consoli del Mare; Piazzetta Bolelli; via Corridoni e via Alessandro della Spina (n. 3 telecamere); via Aristo Manghi ed via Pungilupo, (n. 2 telecamere).

Le nuove telecamere vanno ad aggiungersi alle 50 già installate dal Comune da giugno 2018 ad oggi: 4 in zone limitrofe a Corso Italia, 2 al Cep, 2 a Pisanova; 21 installate nel 2021 nei quartieri di Porta a Lucca, Porta a Mare e Porta Fiorentina; 13 installate nel quartiere di San Martino a maggio 2019; 2 postazioni per ampliare la videosorveglianza in zona Stazione in via Puccini e via Mascagni a maggio 2019, una telecamera aggiunta in zona Duomo (via Roma) a novembre 2019, 4 postazioni nuove a Putignano ad agosto 2019 e una telecamera al parcheggio di via Pietrasantina (in aggiunta alle 12 installate dal gestore del parcheggio) ad aprile 2020.

Con le 12 nuove telecamere il numero totale di dispositivi di videosorveglianza presenti in città salirà a 158. A questi si aggiungono 8 telecamere per la lettura di targhe da remoto per un totale di 166 apparecchi.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa