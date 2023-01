In casa 6,5 chili di cocaina e materiale per il confezionamento: arrestato 37enne

Un albanese di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Livorno perché trovato in possesso di 6,5 kg di cocaina nascosti nella sua abitazioni. L'uomo è stato visto dagli agenti mentre prelevava dal cofano del motore della sua auto una voluminosa busta, prima di allontanarsi velocemente entrando in un condominio.

I poliziotti hanno deciso quindi di procedere al controllo. All'interno dell'appartamento sono stati trovati numerosi involucri contenenti cocaina, alcuni già pronti da vendere su piazza ed altri in panetti da 1 kg circa, oltre a materiale per il confezionamento e circa 900 grammi di mannitolo utilizzati per tagliare la droga.

Il valore della droga ammonta ad oltre 300mila euro all'ingrosso e avrebbe consentito, con la successiva vendita al dettaglio su piazza, un guadagno di circa 1 milione di euro.