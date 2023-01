Legano la valigia al Battistero di Firenze, turisti denunciati per procurato allarme

Prima di entrare al Museo del Duomo di Firenze una coppia di turisti avrebbe lasciato la propria valigia incustodita legata alla recinzione del Battistero. È scattato dunque l'allarme: sul posto intorno alle 9.30 è intervenuta la polizia municipale che, come spiegato in una nota del Comune, dopo gli accertamenti ha rintracciato la coppia denunciandola per procurato allarme. Elevata inoltre una multa da 160 euro, per violazione del Regolamento di Polizia Urbana.

Durante le ricerche dei turisti, una coppia di cinquantenni asiatici, sono stati allertati gli artificieri e visionate le immagini della videosorveglianza. Proprio dalle riprese gli agenti hanno scoperto che il trolley era stato lasciato dalla coppia al Battistero, poi diretta al museo. Rintracciati, i due sono stati accompagnati sul posto e hanno aperto la valigia, ispezione che non ha fatto emergere alcun rischio e dunque non è stato necessario l'intervento degli artificieri.