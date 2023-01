A Firenze sabato 14 gennaio scattano alcune modifiche della viabilità in via Fortini e via Belisario Vinta. Si tratta della seconda fase della riorganizzazione della circolazione delle strade della zona finalizzata a un miglioramento della sicurezza stradale.

Ai sensi unici istituiti la scorsa primavera in via del Paradiso (da via Fortini verso via San Marcellino), via delle Cinque Vie (da via Fortini a via Belisario Vinta) e di via Belisario Vinta (da via delle Cinque Vie verso via Fortini) si aggiungono i sensi unici in via Belisario Vinta (da via delle Cinque Vie verso via di Vacciano) e in via Fortini (da via Duca di Calabria verso via delle Cinque Vie).

“Con questi provvedimenti si completa il nuovo assetto della viabilità della zona abbiamo voluto migliorare la sicurezza stradale con l’istituzione di sensi unici in strade strette e dove spesso si verificavano criticità per lo scambio di veicoli e per la presenza di pedoni” spiega l’assessore Giorgetti. È infatti prevista anche la realizzazione di nuovi marciapiedi in via Fortini tra via Belisario Vinta e via delle Cinque Vie. In questa prima fase si procederà con la progettazione e successiva esecuzione del tratto tra via Belisario Vinta e via del Paradiso.