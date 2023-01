Montelupo dei bambini, 30 appuntamenti tra laboratori e musei

Dopo anni in cui le proposte didattiche, ludiche e culturali erano ridotte al minimo, si torna finalmente ad incontrarsi.

Il MMAB propone un calendario di iniziative rivolte ai più piccoli e riepilogate in un opuscolo in distribuzione in questi giorni nelle scuole di Montelupo Fiorentino.

Un calendario di 30 appuntamenti che si svolgono fra gennaio e maggio e che sono rivolti a ragazzi da 3 a 11 anni.

"I favolosi martedì del MMAB" dal 17 gennaio ogni due settimane alle 17.30 propongono attività rivolte alla fascia di età 4 – 8 anni, legate alla conoscenza dei popoli e delle tradizioni del mondo; laboratori e giochi dal Giappone, all’Argentina, passando per il Marocco, il Congo e l’Albania.

MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11 - 0571/1590352

"Raccontando e disegnando" dal 24 gennaio ogni due settimane alle ore 17.00, i ragazzi da 6 a 11 anni sono invitati a partecipare ad un ciclo di incontri con l’illustratrice Celina Elmi: libri illustrati, laboratori con le maschere, disegno dal vivo, giochi creativi.

MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11 – 0571/1590352

"Piccoli archeologi crescono!". Il Museo Archeologico propone un calendario di appuntamenti, due al mese. Si parte sabato 21 maggio dalle 10.00 con un’attività dedicata agli antichi egizi.

Da segnalare poi nel fine settimana del 25 e 26 febbraio "Mattoncini al Museo", in cui l’Archeologico apre le sue porte ai Lego e ospita per un intero fine settimana le opere originali di ToscanaBricks – Il Lego Users group, con laboratori creativi a tema storico e un area gioco libera.

Per prenotazioni e informazioni: didattica@coop-ichnos.com; 339/4666461.

"Tutti al Museo", visite guidate, laboratori e dimostrazioni con attività pensate sia per i bambini che per i genitori.

Si parte il 15 gennaio alle 10.00 con il laboratorio "Intrecci di comunità – Trova legami", iniziativa promossa con il MUDEV, un viaggio per prendere coscienza del museo come spazio di comunità in cui ritrovare anche la propria storia personale. Per informazioni e prenotazioni: www.museiempolesevaldelsa.it.

Molti i temi curiosi pensati in stretta connessione con i temi presentati nel Museo della Ceramica: la ceramica amorosa in occasione di San Valentino; la cucina toscana nella ceramica di Montelupo; gli stemmi della ceramica.

Per informazioni e prenotazioni sulle attività: info@museomontelupo.it; 0571/1590300

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa