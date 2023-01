A Montespertoli la giunta Mugnaini aderisce al comitato per Bonaccini segretario

Nasce nel comune di Montespertoli il comitato che sostiene la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario del Partito Democratico in vista delle primarie del 19 febbraio 2022.

A promuoverlo, tra gli altri, l’assessora con deleghe a Istruzione e Formazione, Politiche Sociali e Sanitarie, Politiche abitative e per le famiglie Daniela Di Lorenzo, che coordinerà il comitato montespertolese a sostegno della candidatura del presidente dell’Emilia-Romagna.

"Stefano Bonaccini ha tutte le carte in regola per garantire al nostro partito un importante rinnovamento che tenga conto, in prima istanza, delle persone e dei loro bisogni - commenta Di Lorenzo -. La sfida di Bonaccini è anche quella di riconquistare la fiducia degli elettori attraverso strumenti di politica attiva. Credo che questo periodo storico nel quale stiamo vivendo abbia bisogno, più che mai, di una politica chiara che abbia la capacità di trasformare le idee in azioni concrete che non possono essere più rinviate per ri-dare dignità ai cittadini in termini di salute, uguaglianza, istruzione, formazione e sicurezza sociale, a partire dai luoghi di lavoro sia per i lavoratori sia per le imprese” conclude.

Anche il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini: “C’è bisogno di far guardare al PD con speranza, di avere un PD concreto, operoso, riformista e credibile. Come ha detto Bonaccini, il compito della classe dirigente è aprire l’ombrello quando piove per proteggere la propria gente. A me basta avere in testa questo gesto di cura verso gli altri e applicarlo ogni giorno per essere credibili. Sosterrò convintamente Bonaccini perché questa credibilità ce l’ha, e credo che con lui si possa davvero avere quel PD coraggioso che stiamo aspettando. Mi auguro, comunque, che a prescindere dal risultato queste primarie siano un momento partecipato e coinvolgente, in cui ognuno possa esprimersi e portare un contributo, e per questo faccio il mio sincero in bocca al lupo anche agli altri candidati e ai comitati che li sosterranno” conclude.

Il comitato è composto anche dal vicesindaco, da consiglieri comunali e semplici iscritti del Partito Democratico e intende lavorare in queste settimane per raccontare all’esterno le proposte di Stefano Bonaccini per il Partito Democratico e per l’Italia: un partito pragmatico, che non vuole delegare la rappresentanza del mondo produttivo al centro e che non rinuncia a definirsi di sinistra nelle scelte di tutela dei più deboli, dalla sanità pubblica universale alle politiche per le famiglie e per la fascia dagli 0 ai 6 anni. Per aderire al comitato e proporre iniziative è sufficiente contattare il numero 3315710816.

