È morto il criminologo Francesco Bruno, si occupò del Mostro di Firenze

A 74 anni è scomparso il professor Francesco Bruno, criminologo e psichiatra forense, nonché professore alla Sapienza. Il nome di Bruno è legato a doppio filo alla Toscana e a una delle vicende più misteriose, ovvero il Mostro di Firenze.

Come consulente del Sisde si è occupato del caso e ha sempre professato la non colpevolezza di Pacciani, così come le sue perplessità sulla pista esoterica. Ha creato scalpore la sua teoria sul delitto degli Scopeti, che Bruno farebbe risalire almeno a un giorno prima di quanto si afferma tutt'oggi.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato, con un post sul suo profilo Facebook, Matteo Lettieri, sindaco di Celico, il centro del Cosentino di cui Bruno era originario.