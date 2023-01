Morto investito all'Antella, c'è un fermo per un sospettato

È stata fermata una persona per l'investimento in cui ha perso la vita un operaio sessantenne, travolto da un pirata della strada ad Antella nel comune di Bagno a Ripoli (Qui la notizia). Il fermato è un giovane, indagato per omicidio stradale.

Il fatto è avvenuto ieri mattina intorno alle 6. La vittima, Eloy Baca Eslava di origine peruviana, stava andando al lavoro quando è stato investito e sbalzato ad una distanza di quasi due metri dal luogo dell'impatto, finendo sul ciglio della strada. Soccorso dal 118, chiamato da un passante, il 60enne è deceduto in ospedale. Secondo prime ricostruzioni dei carabinieri l'uomo quando è stato travolto stava attraversando la strada sulle strisce o vicino. Sempre in base ai primi accertamenti, non sarebbero stati rilevati segni di frenata.