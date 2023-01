Morto il 74enne aggredito senza motivo a Pisa

Non ce l'ha fatta Piero Orsini, è spirato nelle ultime ore dopo l'aggressione di lunedì 8 gennaio. Aveva 74 anni, ha perso la vita all'ospedale di Cisanello, a Pisa. Il decesso ufficiale è stato dichiarato alle 13 dell'11 gennaio.

Alle 15 di lunedì il fatto che ha sconvolto Pisa. Orsini era a passeggio per via Bovio, quando un 24enne fiorentino lo ha aggredito senza motivo e lo ha lasciato in fin di vita. Il giovane, uscito dall'ambulatorio di psichiatria dove era col padre, ha poi picchiato anche un 36enne intervenuto per sedare gli animi. Adesso il ragazzo - positivo ai cannabinoidi e che continua a dire di non ricordare niente - è piantonato in ospedale dopo l'arresto.

Orsini era stato giudicato in condizioni critiche fin dal primo momento. Era stata dichiarata la morte cerebrale, poi l'11 gennaio la notizia che ha lasciato una cappa di tristezza su Pisa.

Di origini calabresi, Orsini era vedovo e non aveva figli. Aveva lavorato come neurologo e ora era in pensione, era a Pisa da quasi sessanta anni dopo aver vissuto vicino Livorno.