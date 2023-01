Pitti, Mazzeo incontra i toscani della moda

“Finalmente, presso gli stand di tante imprese, ho rivisto il sorriso e la voglia di guardare di nuovo con speranza al futuro dopo gli anni difficili della pandemia. Ho trovato davvero tanta presenza di aziende e tanta disponibilità a innovare e guardare al futuro. È un segnale positivo, perché quando accade tutto questo è il segno che il mercato si sta rimettendo in moto”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine della visita di oggi pomeriggio ai padiglioni di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso.

Nel corso della visita, durante la quale è stato accompagnato da Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la Moda italiana, Mazzeo si è intrattenuto in modo particolare presso gli stand degli espositori toscani, presenti in gran numero con le loro produzioni di eccellenza. “È bello vedere la presenza di tante aziende del nostro territorio – ha commentato – ed è bello sapere che sono all’avanguardia a livello nazionale e internazionale e che hanno voglia di scommettere ancora su questa regione”.

“In questi giorni Firenze e la Toscana sono capitali mondiali della moda – ha aggiunto il presidente Mazzeo – e penso che noi dovremmo sempre più investire in questa filiera, che coniuga qualità, ingegno e bellezza. Questa è la Toscana e questo settore lo rappr3esenta in materia plastica e bella”.

Durante la visita, il presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana ha anche incontrato l’ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini, con la quale si è intrattenuto per alcuni minuti di conversazione.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale