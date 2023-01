Uffizi a 25 euro, Santanché: "Prezzo equo. Le cose belle vanno messe a reddito"

Gli Uffizi ora costano 25 euro. Il cambio di prezzo è ufficiale e avverrà dal 1 marzo. Daniela Santanché, ministra del turismo, ha dichiarato: "Il ministro Gennaro Sangiuliano sta facendo una rivoluzione. Siamo la nazione più bella del mondo, ma spesso non sappiamo di esserlo e non ne abbiamo la percezione. Noi abbiamo i prezzi più bassi d'Europa. Pensate a cosa costa andare a vedere la Tour Eiffel e cosa andare alla Torre di Pisa".

Ancora la ministra: "Le cose belle che abbiamo dobbiamo metterle a reddito. 25 euro per vedere gli Uffizi mi sembra francamente che siano un prezzo equo rispetto alle bellezze che un museo del genere offre. Certo poi dobbiamo far sì che siano fruibili alle scolaresche e a chi ha meno possibilità, ma per gli altri turisti va bene".