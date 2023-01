Provincia di Lucca, oltre 59 milioni di euro di gare bandite dalla Provincia

Un fine 2022 decisamente impegnativo per l’Ufficio Gare e Stazione Unica appaltante della Provincia di Lucca che nel mese scorso di dicembre, soprattutto a causa della scadenza di fine anno 2022, ha pubblicato numerose e importanti gare di appalto sia bandite direttamente dall’ente di Palazzo Ducale, sia in veste di Stazione Unica Appaltante, bandite per conto di alcuni Comuni del territorio provinciale e limitrofi per oltre 59 milioni di euro di investimento in appalti pubblici nel complesso.

Solo nel mese di dicembre la Provincia di Lucca ha bandito gare per 37 milioni di euro, di cui poco più di 27 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le gare bandite per conto di alcuni Comuni, invece, ammontano a 22,7 milioni di euro di investimenti di cui oltre 20 milioni finanziati coi fondi Pnrr.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia, infatti, è a disposizione dei Comuni attraverso una specifica convenzione che mette a servizio delle amministrazioni municipali l’esperienza in tema di gare di appalto e il proprio personale anche per velocizzare tutti i non semplici passaggi amministrativi e burocratici che certi provvedimenti comportano.

“I numeri testimoniano la mole di lavoro compiuta dagli uffici – sottolinea il presidente della Provincia Luca Menesini – decine di milioni di euro di bandi per interventi diretti dell’ente di Palazzo Ducale e per i Comuni del territorio. Se penso a come eravamo messi i primi due anni del mio mandato in Provincia (2015-2016 - ndr) con un ente in dismissione, esautorato di fondi e funzioni per la riforma Delrio e con l’emorragia di dipendenti, da almeno un paio di anni siamo una Provincia che attrae sempre più finanziamenti, che trova risorse europee per le opere pubbliche e che, come Stazione Unica Appaltante, si è messa a disposizione dei Comuni del territorio. Un vero servizio dell’ente pubblico a favore di altri enti e, soprattutto, delle comunità locali”.

Elenco gare Provincia

Servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale (ex Siproimi) riservata a enti del Terzo settore 2 milioni e 55 mila euro; lavori movimenti franosi sp n. 39 705 mila euro; manutenzione straordinaria Ponte Borgo Sala a Piazza al Serchio 376 mila euro; Accordo quadro per ripristino opere d’arte 532 mila euro; accordo per ripristino barriere guardia-via 1,5 milioni di euro; accordo quadro per le Aree interne del territorio 1,8 milioni di euro; lavori movimenti franosi strade provinciali n. 49, 50, 67 949 mila euro; lavori opere di difesa sulle sp n. 10 e n.13 770 mila euro; appalto integrato progettazione esecutiva nuovo polo scolastico Stagi-Don Lazzeri di Pietrasanta 16,1 milioni di euro; lavori Liceo Carducci Viareggio 508 mila euro; lavori di straordinaria manutenzione Liceo Barsanti e Matteucci di Viareggio 194 mila euro; restauro istituto alberghiero Marconi di Viareggio 4 milioni di euro; lavori copertura Iti Galilei Viareggio 164 mila euro; realizzazione nuovi laboratori di cucina istituto Marconi Viareggio 3,4 milioni di euro; lavori palazzina cucine istituto alberghiero di Barga 2 milioni e 670 mila euro; manutenzione straordinaria cucine Ipsia Marconi di Seravezza 280 mila euro; lavori miglioramento sismico istituto agrario Busdraghi di Mutigliano (Lucca) 999 mila euro.

Gare bandite per conto dei Comuni

Costruzione scuola secondaria di primo grado ad Altopascio: 5,8 milioni di euro; servizio progettazione lavori ex Camp Pnrr Missione rigenerazione urbana (Comune di Pietrasanta) 475 mila euro; servizio progettazione piscina Missione rigenerazione urbana (Comune di Massarosa) 259mila euro; fornitura a noleggio di varchi elettronici, Comune di Montecatini Terme 221mila euro; fornitura di tre scuolabus elettrici per il Comune di Viareggio 502mila euro; lavori efficientamento energetico del teatro comunale di Pietrasanta 221 mila euro; lavori di straordinaria manutenzione del teatro Jenco di Viareggio 306mila euro; lavori Palazzina Regia comune di Montecatini Terme 1,3 milioni di euro; lavori efficientamento energetico auditorium Comune di Porcari 254mila euro; riqualificazione Belvedere di Torre del Lago (Viareggio) 1 milione e 590 mila euro; lavori in via Mazzini a Viareggio 1 milione 840 mila euro; lavori Parco di Marlia (Capannori) 269 mila euro; lavori di rigenerazione urbana nel comune di Altopascio 1 milione e 639 mila euro; lavori Stadio dei Pini di Viareggio 7 milioni e 728mila euro; lavori di costruzione edificio sagra di Paganico (Capannori) 300 mila euro.

Fonte: Provincia di Lucca