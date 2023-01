Scontri in A1, il gip non convalida l'arresto per ultrà del Napoli

Il gip di Napoli non ha convalidato l'arresto in flagranza differita notificato al tifoso del Napoli, ritenuto dalla Digos coinvolto negli scontri in A1 vicino Arezzo. Domenica 8 gennaio sono andati in scena tafferugli tra ultras di Napoli e Roma.

Il legale del tifoso durante l'udienza ha depositato un video acquisito e visionato dal giudice che ha ordinato l'immediata rimessione in libertà. L'ultrà, che era ai domiciliari, è legato al gruppo "Brigata Carolina" ed è stato denunciato per rissa aggravata. Gli inquirenti gli contestano il possesso di oggetti atti ad offendere nei luoghi interessati dal transito di coloro che assistono a manifestazioni sportive.