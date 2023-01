Servizi demografici San Miniato, orario continuato prosegue su marzo

Il 31 dicembre scorso si è concluso il primo periodo sperimentale del nuovo orario dei servizi demografici di San Miniato Basso, con la chiusura il sabato mattina e l’attivazione dell’orario continuato nei giorni di martedì e giovedì (9.00 – 17.00).

"I numeri di questa prima fase di sperimentazione ci stanno dando ragione - spiega il sindaco Simone Giglioli -. Durante il prolungamento dell'orario, ad oggi, sono state fatte 32 CIE (carte d'identità elettroniche), 20 pratiche di residenza, 20 certificati di anagrafe e stato civile e 40 tra consegne di CIE, atti vari, autentiche e passaggi proprietà. In particolare abbiamo riscontrato che i tempi di attesa per fare la CIE al momento sono azzerati, tanto che è possibile avere un appuntamento per il giorno stesso o al massimo per il giorno successivo - precisa -. Per questo motivo abbiamo deciso di estendere questa sperimentazione fino al 31 marzo, altri tre mesi quindi, un periodo che ci permette di aggiustare le necessità che possono eventualmente sorgere dal servizio ai cittadini".

Una di queste è la possibilità di fare la CIE su appuntamento il sabato, tramite l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) in Palazzo Comunale a San Miniato.

"Tramite il sito del Comune abbiamo attivato la possibilità di prenotare un appuntamento il sabato per fare la carta d'identità, fino ad un massimo di tre al giorno con orario 10.00, 10.20 e 10.40 - spiega ancora il sindaco -, un'ulteriore opzione che vogliamo offrire per cercare di andare sempre più incontro ai cittadini e alle esigenze delle famiglie".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa