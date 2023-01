Spazi di Scienza, un viaggio inusuale nel Sapere: appuntamento anche a Vinci

Giovedì 12 gennaio inizia “Spazi di Scienza”, un viaggio inusuale fra le meraviglie del sapere, in luoghi affascinanti e pieni di tesori inaspettati: quelli della Rete Toscana dei Musei Scientifici (RTMS).

Ogni settimana sul sito www.museiscientificitoscana.it sarà pubblicato un podcast per raccontare il patrimonio scientifico conservato nei musei della rete, di cui il Sistema Museale dell’Ateneo fiorentino (SMA) è capofila. Sarà così possibile immergersi in curiosità e storie diverse e avvincenti, tra segreti del mare e di antiche balene, automi e tessuti rinascimentali d’oro, stelle che esplodono e meteoriti a portata di mano. E ancora tra i misteri e le scoperte dell’anatomia, della botanica e della matematica, svelati dalla vita di alcuni grandi toscani, come Leonardo, Galileo, Leonardo Fibonacci e il medico biologo Filippo Pacini.

I podcast, che sono stati realizzati grazie al contributo della Regione Toscana e prodotti da NWFactory.media, saranno disponibili anche sul sito del Sistema Museale di Ateneo www.sma.unifi.it oltre che su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast (come Spotify).

Il primo appuntamento, giovedì 12, parlerà di balene, abbinando il Museo di Paleontologia dello SMA, che ospita l’antichissimo scheletro fossile di una balena del Pliocene, con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, situato a Livorno dove è esposta “Annie”, uno splendido esemplare di balenottera comune, spiaggiata nel 1990 presso Piombino.

Della Rete Toscana dei Musei Scientifici fanno parte, oltre allo SMA, il Museo Leonardiano di Vinci, il Museo Galileo (Firenze), il Museo della Fondazione Scienza e Tecnica (Firenze), il Museo del Tessuto (Prato), il Giardino di Archimede (Firenze), il Museo di Scienze Planetarie (Prato), il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Livorno).

Fonte: Università degli Studi di Firenze