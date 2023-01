Teatro e musica per i più piccoli a Montespertoli, 4 appuntamenti

Inizia domenica 15 gennaio una nuova rassegna teatrale a Montespertoli, dedicata ai più piccoli spettatori, presso l’Auditorium "Mauro Marconcini" del Centro per la Cultura del Vino “I Lecci”. La proposta si articola con quattro appuntamenti pomeridiani.

"Una rassegna di quattro spettacoli di teatro e musica al Centro per la Cultura del Vino di Montespertoli è una bella scommessa che punta sulla partecipazione di un pubblico fatto di tanti piccoli spettatori insieme alle loro famiglie che potranno godere di un pomeriggio in allegria, visitare il Museo della vite e del vino e scoprire le gustose offerte dell'Enoteca I Lecci, il tutto all'insegna della socialità e della condivisione" spiega il Direttore Artistico del Teatro Popolare d’arte, Francesco Giorgi.

Il Teatro Popolare d’Arte porta a Montespertoli una rassegna teatrale invernale che punta all’incontro tra famiglie in un luogo rinnovato, tra il Museo del Vino e della Vite e la neonata Enoteca “I Lecci”. Infatti durante gli spettacoli sarà attiva l’enoteca con possibilità di fare merenda e degustazioni. Lo spazio dell’Auditorium con i suoi cento posti sarà riadattato per l’occasione diventando un vero e proprio Teatro Piccino Picciò.

La biglietteria aprirà lo stesso giorno dello spettacolo, alle ore 15:30, ma è possibile prenotare il posto scrivendo a biglietteria@tparte.it oppure mandando un SMS o WhatsApp al numero +39 371 115 2940 o chiamando il numero 055 8720058.

Ingresso 5 euro, biglietto unico.

Programma completo:

• DOMENICA 15 GENNAIO 2023 – ORE 17.00

Fiabe Jazz

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

da un’idea di Roberto Caccavo, con Niccolò Curradi e Eleonora La Pegna. Musiche dal vivo di Francesco Giorgi e produzione Teatro popolare d’arte. Dai 4 ai 99 anni, durata 60 minuti.

Fiabe Jazz è un format musicale/teatrale dedicato a grandi e piccoli basato sull’improvvisazione intorno a fiabe note e meno note. Le tecniche usate sono quelle del teatro e della musica senza alcun limite di genere e repertorio. Le parti musicali e quelle teatrali vengono costruite ed elaborate di volta in volta per ogni fiaba che affrontiamo attraverso l’uso di un “canovaccio” che si sviluppa poi nel momento stesso della performance in base alle situazioni e al tipo di pubblico che ci troviamo davanti. Il jazz è l’essenza stessa nella creazione di questo spettacolo. Il frammentare i linguaggi, i sensi e i significati per poi ricostruirli e rielaborarli è la tecnica che sta alla base del nostro processo creativo.

• DOMENICA 29 GENNAIO 2023 – ORE 17.00

Binario Vivo

ALLA RICERCA DEL RE SENTIUNPÒ

Libero adattamento da i libri per bambini Il Ranocchio Doremì. Di Giuliana Piroso e da Il principe Rambaldo da Bignè di Linda Grilli, con Francesco Salvadore, Maria Piscopo e Carlo Scorrano.

Dai 3 ai 7 anni, durata 50 minuti.

Il Re Sentiunpò non lo ha mai visto nessuno, ma tutti sanno chi sia, è un re che ama le storie e che gira per il mondo per ascoltarne il più possibile, meglio se nuove. Ugo e Nimkelliminski, un famoso raccontastorie con il suo prode aiutante, sono sulle sue tracce da anni. Hanno girato in lungo e in largo i quattro angoli del mondo senza però riuscire a trovarlo, ma quando rassegnati stanno per rinunciare nel loro intento, un colpo di scena riaprirà il dipanarsi della storia. Uno spettacolo divertente che conduce i bambini e le bambine nel magico mondo delle storie e nel gusto del raccontarle.

• SABATO 11 FEBBRAIO 2023 – ORE 17.00

Nata Teatro

IL SOLDATINO DI STAGNO

Testo e regia Marco Zoppello, con Giorgio Castagna e Lorenzo Bachini, scenografie Marco Zoppello e musiche dal vivo Lorenzo Bachini.

Dai 4 ai 10 anni, durata 55 minuti.

La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini. Un originale adattamento dello Schiaccianoci di Ciajkovskij, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo. È una di quelle storie che quando te la raccontano, non te la scordi più, forse perché parla d’amore, di diversità, di coraggio; tratta della vita, con le sue ombre e luci e le sue trasformazioni, che avvengono perché succedono e basta, senza drammi. Poiché nulla finisce, ma tutto si trasforma.

• DOMENICA 26 FEBBRAIO 2023 – ORE 17.00

Fiabe Jazz

Associazione

HANSEL E GRETEL

Da un’idea di Roberto Caccavo, con Niccolò Curradi e Eleonora La Pegna, musiche dal vivo di Francesco Giorgi, produzione Teatro popolare d’arte. Dai 4 ai 99 anni, durata 60 minuti.

