Ubriaco cammina nudo per Firenze, poi reagisce alla polizia: 23enne denunciato

Nudo per le strade di Firenze. L'uomo, un 23enne fiorentino, vagava in via delle Terme, intorno alle ore 3, quando è stato avvicinato dagli agenti avrebbe anche tentato di reagire. È stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per 3.100 euro per atti contrari alla pubblica decenza e per ubriachezza.

Il giovane aveva addosso solo un maglione. Visibilmente ubriaco avrebbe reagito ma è stato immobilizzato e accompagnato in questura dove è stato sedato dal personale del 118, prima di essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Stamani è stato dimesso.