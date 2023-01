Vorreiprendereiltreno, tessere in distribuzione alla Coop di Cerreto e Vinci

Un ringraziamento speciale alla Coop di consumo di Cerreto Guidi e Vinci che per il secondo anno consecutivo si è resa disponibile a distribuire presso le proprie casse 300 tessere della Onlus Vorreiprendereiltreno.

Con ogni tessera verranno distribuite anche delle lettere informative con la descrizione dei progetti della Onlus ai quali sono destinati i fondi raccolti con il tesseramento.

Quest’anno tale raccolta fondi sarà impiegata per finanziare due progetti in particolare: Smart Home, appartamento domotico per la sperimentazione della vita in autonomia di persone con disabilità in Empoli, ed il progetto del Parco per Tutti a Calenzano.

Due progetti che l’Associazione ha portato e porta avanti con passione e competenze e che sono accomunati da un filo rosso che è il finanziamento di progetti pilota, replicabili su quanti più territori possibili che mirano a garantire l’accessibilità e la loro fruizione a tutti i cittadini.